Otlukbeli\'nde biçerdöver denetimleri sürüyor

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde hububat hasadı devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Üreticilerin bir yıllık emeğinin kayba dönüşmemesi ve hasadın sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöverlerin çalışma koşulları ve hasat işlemleri sahada kontrol ediliyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerle, hasat sırasında meydana gelebilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi, çiftçilerin emeğinin korunması ve verimli bir hasat sezonu geçirilmesi hedefleniyor.

Otlukbeli'nde hububat hasat sezonu boyunca biçerdöver denetimlerinin devam edeceği bildirildi.