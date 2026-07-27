Ovacık\'ta Pikniğe Bozayı Geldi!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde piknik yapan vatandaşlar, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Piknik alanına gelen bozayı, bir süre yiyecekleri karıştırdıktan sonra gözden kayboldu.

Ovacık ilçesi Halbori Gözeleri mevkiinde piknik yapan vatandaşlar, bozayının sürpriz ziyaretiyle şaşırdı. Doğayla iç içe vakit geçiren grubun bulunduğu alana gelen bozayı, piknik malzemelerinin bulunduğu bölüme yöneldi. Bir süre yiyecek ve eşyaları karıştıran ayı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bozayı, bir süre alanda dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar piknikçilerin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.