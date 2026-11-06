Palandöken Dağı'nda kar yağışı üst pistleri beyaza bürüdü, sis etkili oldu - Son Dakika
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Palandöken Dağı'nda kar yağışı üst pistleri beyaza bürüdü, sis etkili oldu

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Palandöken Dağı\'nda kar yağışı üst pistleri beyaza bürüdü, sis etkili oldu
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Erzurum'da etkili olan yağışlı hava Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar ve sise dönüştü; üst pistler ile zirveye yakın noktalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kentte günlük yaşamı da etkiledi, yüksek kesimlerde ulaşımda zaman zaman zorluk yaşandı.

Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sağanak şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bırakırken, kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

Erzurum'da etkili olan yağışlı hava, Palandöken Dağı'nda kış manzaralarını beraberinde getirdi. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kayak merkezinin üst pistleri ve dağın zirveye yakın noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Dağın yüksek kesimlerinde sis de etkili olurken, ortaya çıkan manzara kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi. Palandöken Dağı'nda karla kaplanan pistler ve çevresindeki alanlar dron ile görüntülendi.

Kar yağışı kentte günlük yaşamı da etkiledi. Araçlarının üzeri karla kaplanan vatandaşlar, biriken karları temizlemek için uğraşırken, özellikle yüksek kesimlerde yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman zorluk yaşandı.

Kaynak: İHA
Palandöken DağıErzurumTurizmGüncelÇevreSon Dakika

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