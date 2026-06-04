Palu'da Arılar Oğul Verdi - Son Dakika
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Palu'da Arılar Oğul Verdi

Palu\'da Arılar Oğul Verdi
04.06.2026 13:59
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Elazığ'ın Palu ilçesinde arılar akasya ağacına yuvalanarak oğul verdi, Karakaya onları topladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kovanların bulunduğu bahçede akasya ağacına yuvalanarak oğul veren arılar, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arıcılıkla uğraşan Murat Karakaya'ya ait bal arıları kovandan ayrılarak yakınlardaki bir akasya ağacına konup oğul verdi. Ağacın dalında oluşan arı kümesi cep telefonu ile görüntülenirken Karakaya, oğul veren arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Çevre, Palu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Palu'da Arılar Oğul Verdi - Son Dakika

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