Elazığ'ın Palu ilçesinde kovanların bulunduğu bahçede akasya ağacına yuvalanarak oğul veren arılar, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arıcılıkla uğraşan Murat Karakaya'ya ait bal arıları kovandan ayrılarak yakınlardaki bir akasya ağacına konup oğul verdi. Ağacın dalında oluşan arı kümesi cep telefonu ile görüntülenirken Karakaya, oğul veren arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Palu'da Arılar Oğul Verdi - Son Dakika
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