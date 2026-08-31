Patnos\'ta Bostan Bereketi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde baharla birlikte toprakla buluşturulan tohumlar, yazın son günlerinde ürünlerini vermeye devam ediyor. Köy bostanlarında yetişen sebzeler sofralara ulaşırken, bir yandan da kış ayları için özenle hazırlanıyor.

Patnos'un köylerinde bahar aylarında toprağa bırakılan tohumlar, aylar süren emeğin ardından hasat ediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bostanların yolunu tutan vatandaşlar, yetişen domates, biber, salatalık, fasulye ve çeşitli sebzeleri tek tek topluyor.

Kimi ürünler gün içerisinde sofralarda yerini alırken, kimi sebzeler ise kışın tüketilmek üzere ayrılıyor. Özellikle domates ve biberler farklı yöntemlerle saklanarak yazın bereketi soğuk aylara taşınıyor.

Kendi bostanında üretim yapan Hacer Sevinç, toprağa ekilen her ürünün arkasında aylar süren bir emek olduğunu söyledi.

Sevinç, "Bostanımızı bahar aylarında hazırlıyoruz. Yaz boyunca sulayıp bakımını yapıyoruz. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ve diğer sebzelerimizi burada yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi hem taze tüketiyoruz hem de kış için hazırlıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünleri sofralarımızda görmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Köylerde sürdürülen bostan kültürünün yalnızca sebze yetiştirmekten ibaret olmadığını belirten Sevinç, yıllardır devam eden bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini dile getirdi.