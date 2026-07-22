Pazaryolu\'nda Üreticilere Fidan ve Naylon Desteği

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde düzenlenen program kapsamında üreticilere toplam 1.000 adet meyve fidanı ile 11 çiftçiye sera naylonu dağıtıldı.

Pazaryolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Meyve Fidanı ve Sera Naylonu Dağıtım Programı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Alpaslan Kenger, Siyasi Parti Başkanları, il ve ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, üretime yapılan her desteğin ülke ekonomisine ve gıda arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Program kapsamında üreticilere şeftali, kiraz, böğürtlen, ceviz, hünnap ve ahududu başta olmak üzere toplam 13 farklı çeşitten bin adet meyve fidanı ücretsiz olarak teslim edildi. Dağıtılan fidanlarla ilçede meyveciliğin geliştirilmesi, atıl tarım alanlarının değerlendirilmesi ve üreticilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının artırılması hedefleniyor. Öte yandan örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve mevcut seraların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla 11 üreticiye sera naylonu desteği de verildi. Sağlanan destekle üretim sezonunun uzatılması, ürün kalitesinin artırılması ve üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pazaryolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü, ilçede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Program sonunda protokol üyeleri tarafından üreticilere fidan ve sera naylonları teslim edilirken, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZURUM