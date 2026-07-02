Balıkesir'de vatandaşlar kıyı işgaline tepki gösterdi - Son Dakika
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Balıkesir'de vatandaşlar kıyı işgaline tepki gösterdi

Balıkesir\'de vatandaşlar kıyı işgaline tepki gösterdi
02.07.2026 20:25  Güncelleme: 20:38
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Pelitköy Mahallesi sahilinde özel bir şirketin plajı işgal etmesi üzerine vatandaşlar basın açıklaması yaparak kıyıların halka ait olduğunu vurguladı ve hukuki süreci takip edeceklerini duyurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Pelitköy Mahallesi sahilinde vatandaşların denize girdikleri plajı özel bir şirketin işgal etmesi tepkilere neden oldu. Kıyı işgali için yargıya da başvuran yöre sakinleri, sahilde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Pelitköy Mahallesi İçmeler mevkiinde yaşanan kıyı işgali vatandaşları harekete geçirdi. Ellerinde "Pelitköy sahili halkındır. Pelitköy'de otel istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, sahilde toplanarak basın açıklaması yaptı. Pelitköylü vatandaşlara Burhaniye Halk İnisiyatifi grubu da destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Aylin Tokyay, "Geçen sene başlattığımız hareketimizde önemli sonuçlar aldık. Otel inşaatına hazırlık olarak yapılan platformu söktürdük. Kıyı kenar kanunlarına uymayan inşaat şirketinin Burhaniye Belediyesinden aldığı hukuksuz hakları geri çevirdik. Belediye kendi eliyle verdiği izinleri geri almak zorunda kalarak, yıkım kararı vermek durumunda kaldı. Bunu el birliği ile başardık, çünkü haklıydık. Şimdi, mahkemenin yürütmeyi durdurma itirazının değerlendirmesini yapmasını ve alacağı kararı bekliyoruz. Kaçak yapıların yıkılmasını ve sahilin tekrar halka açılmasını bekliyoruz. Umutluyuz, kıyımız geçişe açılarak talandan ve çirkin yapılaşmadan kurtulacak. Tüm bunların hep birlikte takipçisi olacağız. Hala yapacağımız birçok işimiz var. Gerektiği anda tekrar hukuka başvuracağız. Pelitköy İçmeler Sahili ve ülkemizin tüm kıyıları çocuklarımıza, gelecek kuşaklara ait. Biz haklıyız ve hukukun kurallarının işlemesinden başka bir isteğimiz yok. Fakat asıl isteğimiz Pelitköy sahili için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 1/1000 revizyon imar planının uygulanmasıdır. Bu planın hazırlanmasından sonra uygulanmaması yasal olarak bir ihmal ve suçtur. Takipçisi olacağız, gerekiyorsa her türlü yasal süreci işleyeceğiz. İçmekent Sitesi'nden Kuğu Kent Sitesi'ne kadar olan ve bu sahilin devam güzergahını da yaya geçiş yollarının yapılması ile kullanma hakkını alacağız. Hiçbir site ya da işletme ecri misil ödeyerek kıyıya şezlonglar dizmek ve halkı kendisinin saydığı sahillerden çıkartmak hakkına sahip değildir. Buna izin vermeyeceğiz. Tüm sahiller Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının öz malıdır. Evet, yıkılmak üzere de olsa iskelemizi kaybettik ama sahilimizi istiladan ve otel inşaatından korumayı başaracağız. Biz üvey evlat değiliz. Hukuksuz şekilde varlığını sürdüren tüm iskeleler yıkılana kadar da takipçisi olacağız. Mendireğin denizi çamurlaştırmasını istemiyor, yıkılmasını talep ediyoruz. Sahilimizin inşaat firmalarının kiralanmış malı olmasına izin vermiyoruz. Halk sağlığını tehdit eden, çocukların, engelli ve yaşlıların asla kullanamayacağı, üstelik dolgu zemini çöken halk plajını reddediyoruz. Burhaniye Belediyesinin tüm yetkililerini, Başkan Ali Kemal Deveciler'i tüm bu sorunları çözmek için iş birliğine ve sosyal belediyecilik anlayışına davet ediyoruz. Biz halkız ve tüm yanlış uygulamalara itiraz ederek buradayız. Yeter ki her zaman yan yana olalım ve tüm iyi niyetimiz ve vatandaşlık bilincimizle çalışalım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa, Pelitköy, Emlak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Balıkesir'de vatandaşlar kıyı işgaline tepki gösterdi - Son Dakika

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