Perseid Meteor Yağmuru Çatalca'da Görüntülendi - Son Dakika
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Perseid Meteor Yağmuru Çatalca'da Görüntülendi

Perseid Meteor Yağmuru Çatalca\'da Görüntülendi
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İstanbul Çatalca'da, bulutlu havaya rağmen Perseid meteor yağmuru görüntülendi. Zaman atlamalı çekimle kaydedilen meteorlardan etkileyici izler ortaya çıktı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünü hareketlendiren Perseid meteor yağmuru, bulutlu havaya rağmen görüntülendi. Zaman atlamalı çekim tekniğiyle kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde kısa süreli parlayan meteor izleri dikkat çekti.

İstanbul'da gökyüzünün zaman zaman bulutlarla kaplanmasına rağmen Çatalca'dan kaydedilen görüntüler, Perseid meteor yağmurunun oluşturduğu görsel şöleni ortaya koydu. Zaman atlamalı çekim tekniğiyle bir araya getirilen görüntülerde meteorların gökyüzünde ardı ardına belirerek kaybolduğu anlar görüldü.

Dünyanın dört bir yanında takip ediliyor

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasında zirveye ulaşıyor.

Perseidler, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların oluşturduğu akıntının içerisinden geçmesi sonucu meydana geliyor. Atmosfere yüksek hızlarla giren parçacıklar yanarak gökyüzünde meteor olarak görülen parlak izleri oluşturuyor.

Bu yılki Perseid yağmurunun zirvesinin 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahına denk gelmesi, gökyüzü meraklılarının ilgisini artırdı.

Astrofotoğrafçılar gökyüzünü kare kare takip ediyor

Perseid meteor yağmuru yalnızca gökyüzü gözlemcilerinin değil, astronomiye meraklı astrofotoğrafçıların da yakından takip ettiği gök olaylarının başında geliyor. Dünyanın farklı noktalarından gökyüzünü takip eden fotoğrafçılar, meteorların oluşturduğu izleri uzun pozlama ve zaman atlamalı çekim teknikleriyle kayıt altına alıyor.

Karanlık bölgelerde yapılan çekimlerde çok sayıda meteorun aynı karede yakalanabilmesi, Perseidleri özellikle astrofotoğrafçılar açısından yılın dikkat çeken gök olaylarından biri haline getiriyor. 2026 yılında zirvenin yeni ay dönemine denk gelmesi de Ay ışığının gökyüzünü daha az aydınlatması nedeniyle gözlem koşullarını destekliyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Perseid Meteor Yağmuru Çatalca'da Görüntülendi - Son Dakika

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