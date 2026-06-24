Polateli\'nde Orman Yangınlarına Önlem Denetimi

Kilis'in Polateli ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kilis'in Polateli ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanlarda denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, ekipler vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, ormanların korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve yangına sebebiyet verebilecek atıkları çevreye bırakmamaları istendi. Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, alınan tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - KİLİS