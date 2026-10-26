Polatlı\'da 15 başıboş köpek koyuna saldırdı, saldırı anları kamerada

Polatlı'da 15 başıboş köpek koyuna saldırdı, saldırı anları kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı'da öğlen saatlerinde 15 başıboş sokak köpeği, otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Koyun çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarılırken saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 15 başıboş sokak köpeği bir koyuna saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Polatlı'da ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 15 başıboş sokak köpeği otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Saldırıya uğrayan koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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