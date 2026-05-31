Karla kaplanan yayla yolunu belediye ekipleri açtı

Posof yaylası yolunda kış nedeniyle oluşan kar birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

İlçede kış nedeniyle oluşan kar birikintileri nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı. Vatandaşların ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer arttığı yayla yollarında iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmaları yürüten ekipler, kısa sürede güzergahları yeniden ulaşıma açtı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yaylalara ulaşımı sağlayan yolları güvenli hale getirdi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hava durumuna karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Yolların açılmasıyla birlikte yaylalara ulaşım yeniden sağlanırken, bölgedeki üreticiler belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Karla kaplanan yayla yollarının açılması, hem vatandaşların hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerin günlük yaşamını kolaylaştırdı. - ARDAHAN