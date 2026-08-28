Poyraz Denizdeki Kirliliği Azaltacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Poyraz Denizdeki Kirliliği Azaltacak

Poyraz Denizdeki Kirliliği Azaltacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuvvetli poyraz, Antalya'daki deniz kirliliğini açığa doğru sürükleyerek kıyılardaki atıkları azaltacak.

Antalya'da etkili olan kuvvetli poyrazın deniz yüzeyinde ve kıyılarda biriken katı atıklar ile mikroplastikleri açığa doğru taşıyacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kuzeyden esen rüzgarın 2-3 gün etkili olması halinde kıyıdaki suyun berraklaşacağını söyledi. Gökoğlu, "Poyraz yüzeydeki suyu açığa doğru iterken, alttan açıktaki berrak suyu kıyıya doğru çekecek. Hem denizde görüş daha iyi olacak hem de kıyılardaki katı kirlilik azalacak" dedi.

Antalya'da etkili olan kuvvetli poyrazın Antalya Körfezi üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede uzun süredir hakim olan güney yönlü rüzgarların denizdeki kirliliği kıyılara doğru taşıdığını ifade etti. Kuzeyden esmeye başlayan poyrazın ise kıyılarda biriken atıkları açığa doğru sürükleyeceğini belirten Gökoğlu, rüzgarın 2-3 gün etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

"Kıyıdaki kirlilik açığa doğru sürüklenecek"

Antalya'da şu anda kuvvetli bir poyrazın etkili olduğunu belirten Gökoğlu, "Kuzey rüzgarı hakim. Muhtemelen bu poyraz 2-3 gün sürecek. Antalya'da daha önce sürekli olarak Akdeniz üzerinden gelen güney esintileri vardı. Güney esintileri bütün kirliliği Anadolu kıyılarına yaklaştırdı ve baskı altında kıyıda tuttu. Poyrazla birlikte kıyıdaki kirlilik açığa, Afrika kıyaları yönüne doğru sürüklenecek. Dolayısıyla kıyılarımızdaki katı kirliliğin azalmasına ve temizlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

"Denizde görüş daha iyi olacak"

Güney yönlü rüzgarların kıyılardaki suyun bulanıklaşmasına da neden olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Güney rüzgarlarının esmesi nedeniyle kıyılarımızda bulanık bir su vardı ve görüş de azdı. Poyraz yüzeyden açığa doğru suyu iterken, alttan açıktaki berrak suyu kıyıya doğru çekecek. Böylece hem suda görüş daha iyi olacak hem de Antalya körfezindeki katı atıkların açığa taşınmasına katkı sağlayacak. Bu esinti Mersin tarafında da etkili olursa oradaki katı atıkların da açığa taşınması söz konusu olacak" diye konuştu.

"Mikroplastiklerin büyük kısmı açığa doğru sürüklenecek"

Mikroplastik kirliliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Mikroplastiklerin büyük bir kısmı şu anda kıyıya bastırılmış durumda. Poyraz rüzgarlarıyla bunların büyük bir kısmı da açığa doğru sürüklenecek" ifadelerini kullandı. Deniz kirliliğinin önlenmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Gökoğlu, "İnsanların artık deniz kirliliği konusunda dikkatli olması lazım. Çocuklarımıza daha temiz bir deniz bırakmamız gerekiyor. Plastik atıkların kesinlikle geri dönüşüme atılması gerekiyor. Denizi nasıl temiz aldıysak bizler de gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim etmeliyiz" dedi.

"Denizi kirletenlere ceza verilmeli"

Kirliliğin uzun süredir devam ettiğini ancak son dönemde arttığını ifade eden Gökoğlu, "Bu kirlilik uzun süredir var ama son zamanlarda arttı. Maalesef çöpler yerine ulaşmıyor. Akarsularımızı kirletiyoruz. Vatandaşlarımız piknik masalarında çöplerini bırakıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Denizi kirletenlere ceza verilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Hava Durumu, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Poyraz Denizdeki Kirliliği Azaltacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı Ortaya çıkan detay kahretti Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro
250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi 250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi
Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu

15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
14:45
Melih Gökçek’ten “Almanya’da milyonluk serveti var“ iddialarına yanıt
Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
14:28
Kuralar çekildi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’daki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri
14:23
Netanyahu’dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
14:16
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
13:57
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 15:32:26. #7.12#
SON DAKİKA: Poyraz Denizdeki Kirliliği Azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement