Priene Antik Kenti EKODOSD\'un Çarşamba Söyleşisinde Dr. Altın\'la Anlatıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri'nde bu hafta, M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak bilinen ve Anadolu'nun Pompeisi olarak nitelendirilen Priene Antik Kenti konuşuldu.

Aydın'da tarihin ve ekosistemin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), 'Çarşamba Söyleşileri'ne aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen söyleşinin bu haftaki konusu "Mykale Yamaçlarında Bir İon Kenti: Priene - Tarih, Arkeoloji, Mimari ve Günlük Yaşam" oldu. Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise Priene Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Ali Altın oldu. Söke ilçesinde bulunan ve ilk planlı şehir olma özelliği taşıyan Priene Antik Kenti, savunma stratejisiyle de dikkat çekerken, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne de dahil olmasının ardından tanınırlığını arttırdı. İtalya'da bulunan Pompei Antik Kenti'ne olan benzerliğiyle de 'Anadolu'nun Pompei'si olarak nitelendirilen Priene Antik Kenti ile ilgili sunum yapan Dr. Ahmet Ali Altın, Priene'nin tarihsel ve arkeolojik önemine dikkat çekti.

Dr. Altın sunumunda "Priene Antik Kenti, M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında, adını ünlü şehir plancısı Hippodamos'tan alan ızgara planının eğimli ve kayalık bir araziye muazzam bir biçimde uygulandığı en başarılı örneklerden biridir. Anadolu'daki birçok kentin aksine, Roma İmparatorluk Dönemi'nde yoğun iskan faaliyetlerine uğramamış olan kent, Geç Klasik ve Hellenistik Dönem'deki özgün kent dokusunu büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bu özelliğiyle Priene, Anadolu'daki bir Hellen polisinin (kent devletinin) kamusal yapıları ve sivil mimari örnekleriyle nasıl göründüğüne dair önemli veriler sunmaktadır. Athena Tapınağı, Tiyatro ve Bouleuterion gibi kamusal yapılar ile kentte bulunan çok sayıdaki yazıt, dönemin insanlarının inançları, kimlikleri, yönetim sistemleri ve kent kültürü gibi konularda önemli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Anadolu'da Hellenistik Dönem konut mimarisiyle ilgili en iyi korunmuş örnekleri sunan Priene, konutların mimari özellikleri ve içlerinden çıkarılan küçük buluntular ışığında, Antik Çağ insanının günlük yaşamına dair önemli kesitler sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Özellikleri ve özgün kent kimliğiyle günümüzde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Priene'nin, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için en güçlü adaylardan biri olduğuna da dikkat çeken Dr. Ahmet Ali Altın'a, konukların sorularının ardından Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı Altan tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.