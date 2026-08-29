Pülümür\'de Vaşak Görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tehdit altında bulunan vaşak, gece saatlerinde fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Pülümür'de, yaban hayatının önemli türlerinden biri olan vaşak fotokapana yansıdı. Sezer Aksöyek tarafından kurulan fotokapana gece saatlerinde takılan vaşak, bir süre bölgede ilerledikten sonra gözden kayboldu. Nadir görülen yaban hayvanlarından olan vaşağın görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.