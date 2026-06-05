Refahiye\'de Kızıl Sincap Piknikte

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat parkında pikniğe giden aileye Kızıl Sincap misafir oldu. İkram edilen ekmeği yiyen sincap, izleyenleri gülümsetti.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, doğaya çıkanları ağırlıyor. Doğal hayatın içinde şehirden uzak bir gün geçirenler, parktaki yaban hayatı da yakından görme fırsatı buluyor. Eşiyle birlikte tabiat parkına giden Murat Yeniçeri'nin sofrasına bölgede yaşayan Kızıl Sincap misafir oldu. Aile, yanlarına kadar gelen Kızıl Sincaba ekmek ikram etti. Çevresindekilere aldırmadan ekmeği yiyen sincabı kamerayla görüntüleyen ailenin sosyal medya paylaşımları izleyenleri güldürdü. Biraz ekmek yedikten sonra yuvasına çıkan sincap, bir süre sonra geri dönerek yemeye devam etti. - ERZİNCAN