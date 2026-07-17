Rize'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile Mücadele - Son Dakika
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Rize'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile Mücadele

Rize\'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile Mücadele
17.07.2026 16:12
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Rize'de Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı saha incelemeleri ve mücadele toplantıları yapıldı.

Rize'de son dönemde tarım alanlarında yayılımı artan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı mücadele çalışmaları başladı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Entomoloji Uzmanları Dr. Mansur Uluca ve Dr. Şeyma Yiğit Baş, zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde saha incelemelerinde bulundu. Saha çalışmalarının ardından Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde Ardeşen'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya il ve ilçe tarım müdürlükleri, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ÇAYKUR, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Yapılan teknik bilgilendirmede, Amerikan Beyaz Kelebeği'nin biyolojisi, bölgedeki mevcut durumu, survey sonuçları ve uygulanacak mücadele yöntemleri ele alındı. Toplantıda alınan kararlar kapsamında, ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edilmesi, pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bant sarılarak pupaların toplanması ve ağustos ayı sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanması kararlaştırıldı.

Ormanlık alanlarda ise biyolojik çeşitliliğin ve doğal düşmanların korunmasını esas alan doğal denge yaklaşımının uygulanacağı belirtildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri, başta çay ve fındık olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle koordineli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile Mücadele - Son Dakika

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