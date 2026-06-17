Rize'de Şiddetli Yağış Alabalık Tesisine Zarar Verdi - Son Dakika
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Rize'de Şiddetli Yağış Alabalık Tesisine Zarar Verdi

Rize\'de Şiddetli Yağış Alabalık Tesisine Zarar Verdi
17.06.2026 10:10
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Çamlıhemşin'de etkili sağanak yağış, alabalık tesisinde büyük maddi hasar ve balık telefine yol açtı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen taşkınlarda, Ayder Yaylası yolu üzerindeki bir alabalık üretim tesisinde büyük çapta maddi hasar oluştu ve çok sayıda balık telef oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde hafta sonu etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve dere yataklarına yakın alanlarda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çeşitli noktalarda maddi hasarlar meydana gelirken, Ayder Yaylası yolu üzerinde faaliyet gösteren bir alabalık üretim tesisi de afetten nasibini aldı. Ayder Yaylası yolu üzerinde işletmecilik yapan Mustafa Memoğlu'na ait balık üretim tesisinde sağanak yağışın ardından ciddi zarar oluştu. Yağışla birlikte dere debisinin yükselmesi ve tesis çevresinde meydana gelen taşkınlar nedeniyle işletmenin bazı bölümleri zarar gördü. Tesis içerisinde bulunan balık havuzlarının da olumsuz etkilendiği taşkında çok sayıda balığın telef olduğu öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de Şiddetli Yağış Alabalık Tesisine Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Şiddetli Yağış Alabalık Tesisine Zarar Verdi - Son Dakika
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