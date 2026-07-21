Rize\'de Siyah Kurtlar Endişe Yarattı

Rize'de "vampir kelebek", kahverengi kokarca ve "Amerikan kurdu" olarak adlandırılan tırtılların tarım alanlarında oluşturduğu zararın ardından bu kez kızıl ağaçlarda görülmeye başlayan siyah kurtlar yöre halkını tedirgin ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde orman ekosisteminin önemli türlerinden olan kızıl ağaçlar, son dönemde hızla yayılan siyah renkli zararlı kurtların tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İlçenin farklı noktalarında görülen siyah kurtların, kızıl ağaçların yaprak ve gövdelerinde yoğun şekilde zarar oluşturduğu görülürken, her yıl farklı bir ağaç türüne musallat olan zararlıların bu yıl kızıl ağaçlarda görülmesi, vatandaşları endişelendirdi. Bölge halkı özellikle dere kenarları ve ormanlık alanlarda yaygın şekilde görülen zararlılar nedeniyle ağaç yapraklarının kuruduğunu ifade ederek ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını ve ağaçların korunmasına yönelik biyolojik veya bilimsel mücadele yöntemlerinin bir an önce uygulanmasını talep etti.

Bölgede doğasever kimliğiyle tanınan iş insanı Yaşar Kıran, kızıl ağaçların Karadeniz'in doğal dengesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak "Kızıl ağaçlar bölgemizin en değerli doğal varlıklarından biridir. Eğer bu zararlılarla zamanında mücadele edilmezse önümüzdeki yıllarda çok sayıda ağacı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Her yıl farklı bir ağaç türünde benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle zararlının türü bilimsel olarak belirlenmeli ve çevreye zarar vermeyecek biyolojik mücadele yöntemleri vakit kaybedilmeden uygulanmalıdır" dedi. - RİZE