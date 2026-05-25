Rize\'de "tarihi mağduriyet"

Rize'de geçmişte üzeri kapanan köprünün yeniden gün yüzüne çıkartılmasının hedeflendiği proje çalışmaları uzun sürünce çevre esnaf inşaat nedeniyle mağdur oldu.

Rize Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca Yağlıtaş Mahallesi'ne kadar uzanacak yol çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'ni Kale Mahallesi ile birleştiren güzergahta 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve 'Çitanın Köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başlandı. Gerçekleşen çalışmalar hava koşulları ve şehrin olanakları nedeniyle yavaş ilerleyince çevre sakinleri ve civarda bulunan işletmeler mağduriyet yaşadı. Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar, çalışmaların gerçekleştiği alanda su birikmesi nedeniyle ortaya çıkan koku, çalışmalardan kaynaklı çevre kirliği ve araç yolunun bir kısmının trafiğe kapanmasından şikayetçi. Tarihi köprünün ortaya çıkması için yürütülen çalışmaların kendilerini mağdur ettiğini dile getiren esnaf, çalışmaların son bulacağı günü dört gözle beklemeye başladı.

Hem çalışmanın yapıldığı alanın hemen kenarında ikamet eden hem de aynı binanın zemin katındaki bir işletmede çalıştığını dile getiren Hilal Topçu, çalışmanın bitmesini canı gönülden istediklerini kaydederek, "Ben hem bu mahallede oturuyorum hem de çalışıyorum. Burada hem görüntü kirliliği hem de çok kötü kokudan ötürü rahatsızız. Bu çalışmanın bir an önce bitirilmesini canı gönülden istiyoruz. Burada hem görüntü kirliliği var hem de gelen müşterilerimiz kokudan burada oturamıyor. Burası tarihi bir köprü gün yüzüne çıkması aslında çok önemli. Bir an önce yapılıp hem burada oturmalarımıza devam etmek hem de satışlarımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın gerçekleştiği alanda biriken suyu New York şehrinde sanayi nedeniyle kirlenen kirli nehirlere benzeten Yunus Emre Cengiz, "3 aydır burası bu şekilde kapalı ve hiçbir şekilde hareket edilmiyor. Şimdi bayram da geldi. Burası böyle devam ederse yakında esnaf olarak kepenk kapatırız ama kapatmakta istemiyoruz. Buranın düzeltilmesini istiyoruz. Yan tarafımda bulunan işletme kaç aydır kapalı yoldan gelen görmüyor. Yolun sonuna kadar gelecek ki açık olduğunu görecek. Adam işletmenin karşısındaki kaldırıma kadar geliyor. Buradan geçemiyor zaten. Çalışmanın gerçekleştirildiği taraf komple öldü zaten. Kokuyu zaten anlatmıyorum bütün Rize'nin pisliği burada. New York akan simsiyah nehir burada akıyor. Rize'ye bu görüntü yakışmıyor" dedi.

Projenin tamamlanması halinde ortaya güzel bir tarihi eser çıkacağını dile getiren Faruk Aloğlu ise, "Burada gerçekten güzel bir çalışma demiyorum güzel bir şey çıkıyor orda yani. Bir tarihi köprümüz var. Rize'mize gelen insanların turistlerin bunu gelip ziyaret edecek. Tamam, çok güzel bir şey. Rize'miz için çok güzel bir şey ama burada biz esnaf olarak çok mağduruz. Sokak bitti burada şöyle gösteriyim size yaya yolumuz yok insanlar karşı taraftan geçiyor. Karşıdan geçen adam bu tarafa neden gelsin buradaki esnaftan alışveriş yapsın. Birde koku yani ben hem burada esnafım hem bu binada oturuyorum kokudan biz cam açamıyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz yapılırsa çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Çünkü belediye başkanımızın sunduğu bir proje var işte üstü cam olacak gelen turistler ziyaret edecek içine girilecek içi müze tarzında olacak. ya hani nerede 3 ay var bu şekilde duruyor. Sinek, koku, fare, ben bunun bir videosunu çekmiştim fareler cirit atıyor. Ben akşam sabaha kadar nöbet tutuyorum fareler dükkana girmesin diye. Çünkü fare dediğimiz her yerden giren bir şey. Bir an önce yapılmasını istiyoruz, yapılsın bitsin yani" şeklinde konuştu. - RİZE