Rize\'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı, Anzer Yaylası beyaza büründü

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı, Anzer Yaylası beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasına yol açtı. İkizdere'ye bağlı Anzer Yaylası, dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği alanda etkili olan kar nedeniyle tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkisini hissettirdi. İl genelinde düşen sıcaklıkların ardından kentin yüksek kesimlerinde yağmur kendini kar yağışına bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı olan ve dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı neticesinde yayla tamamen beyaza büründü.
Kaynak: İHA
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