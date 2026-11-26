Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası'nda 142 santimetre olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelindeki kayak merkezleri ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlıkları farklı seviyelerde ölçüldü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası 142 santimetreyle ilk sırada yer alırken, aynı ilin İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası'nda 75, Ovit'te 54 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Erzurum'un İspir ilçesindeki Ulutaş'ta 53, Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi'nde 50, Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil ve Güneysu Handüzü Yaylası'nda 38'er santimetre kar kaydedildi.

Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde 37, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 32, Erzurum Konaklı ve Artvin Mersivan Kayak Merkezi'nde 30'ar santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Ölçümlerde Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 21, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 18, Erzurum Aşkale Kop Dağı'nda ise 17 santimetre kar kalınlığı belirlendi.