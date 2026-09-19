Rize İyidere'de sel suları çekildi, ilçe merkezi havadan görüntülendi - Son Dakika
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Rize İyidere'de sel suları çekildi, ilçe merkezi havadan görüntülendi

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Rize İyidere\'de sel suları çekildi, ilçe merkezi havadan görüntülendi
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Rize'nin İyidere ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezini göle çevirdi. Sel sularının çekilmesiyle bölgede çamur ve balçık kalırken, ilçe merkezi havadan görüntülendi ve belediye ile Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinden İyidere ilçesinde ciddi hasarlara yol açarken, ilçe merkezi göle döndü.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki İyidere ilçe merkezi dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkisi ile göle döndü. Bölgenin büyük bölümü sular altında kalırken, sabah saatlerinden itibaren sel sularının çekilmeye başlaması ile birlikte ise geriye çamur ve balçık kaldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, Karayolları ekipleri de Karadeniz Sahil Yolu'nu eski haline döndürmek ve trafik yoğunluğunu gidermek için yolda su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinin durumu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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