Rize Yaylalarına Kar Yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Rize'de yaklaşık 2 gündür etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. 30 Mayıs'ta gelen kar yağışını görüntülemek isteyen Hüseyin Şahin beyaza bürünen yaylayı göstererek 'Ya biz erken geldik ya da yaz gelmeyi unuttu' ifadelerini kullandı. Kar yağışı nedeniyle Rize'de turizmle ön palana çıkan Avusor Yaylası, Huser Yaylası ve Kavrun Yaylası beyaza büründü. - RİZE