Rize Yaylalarında Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Rize İl Özel İdarei'inin Rize yaylarındaki kar temizleme mesaisi Temmuz ayında da devam ediyor.

Kış mevsiminden kalan yoğun kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlenmesi sonucu yayla yollarında ulaşım yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yayla, Çaçağona Yaylası, Siprona Yaylası, Dere Yayla, İntor Yaylası, Küçük Yayla, Kayadibi Yaylası, Çamlık Yaylası, Movri Yaylası, Nolaşkar Yaylası, Çarimangana Yaylası, Zizeni Yaylası, Nokavare Yaylası, Taprıke Yaylası ve Golazena Yaylası'nda yollar yeniden ulaşıma açıldı. Balıklı Yaylası'nda ise ulaşımın yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları ekipler tarafından hız kesmeden sürdürülüyor. - RİZE