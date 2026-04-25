Kocagöl Lagünü için ön değerlendirme ekibi kuruluyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kocagöl Lagünü'nün statüsünün belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda 'Ön Değerlendirme Ekibi' kurulacağı açıklandı. Ön Değerlendirme Ekibinin yapacağı çalışmadan sonra hazırlayacağı raporu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunacağı bildirildi.

Güzelçamlı Mahallesi Meşelikuyu mevkindeki, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Kuşadası'ndaki tek sulak alanı Kocagöl, son 30 yıldaki insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle zarar gördü. Büyük bölümündeki sazlıkların yakılarak arazi açılması ve 1980'li yıllardan itibaren etrafının tamamen sitelerle çevrilmesi, denize yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Kocagöl'e büyük darbe vurdu. Birçok su kuşu ve canlıya da ev sahipliği yapan gölü besleyen Samson Dağı'ndan gelen dere ve kanalların üzerlerinin kapatılıp, yol yapılması da göldeki suyun iyice azalmasına neden oldu. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası'ndaki çevreci dernekler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunup, Kocagöl'ün korunması ve doğal sit alanı olarak tescil edilmesini talep ettiler. Sosyal medya üzerinden yazılı bir basın açıklaması paylaşan Sivil Toplum Platformu, Kocagöl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda 'Ön Değerlendirme Ekibi' kurulacağını belirtti. Açıklamada, "Söz konusu alanın potansiyel doğal sit alanı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Aydın Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) koordinasyonunda oluşturulacak Ön Değerlendirme Ekibi tarafından inceleme yapılacağı, hazırlanacak raporun ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda değerlendirilerek Genel Müdürlüğe iletileceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN