Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor

Samsun'da ateşli silahla vurularak ön kol kemiği kırılan yılan kartalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda saçma taneleri de bulunan kartal, yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından yeniden uçuş egzersizlerine başladı.

20 Ekim tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yılan kartalının ilk muayenesinde ateşli silah yaralanmasına maruz kaldığı belirlendi. Yapılan fiziksel ve radyolojik incelemelerde, ön kol kemiği olarak bilinen radius kemiğinde kırık olduğu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğu tespit edildi.

Uçuş egzersizlerine başladı

OMÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, kartalın tedavi süreci hakkında bilgi vererek, "Yılan kartalımız 20 Ekim tarihinde hastanemize getirildi. Kırsal bir bölgede yaralı ve uçamaz halde vatandaşlar tarafından bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmiş. Ekipler tarafından hastanemize getirildi. İlk kontrollerimizde ateşli silahla yaralandığını belirledik. Fiziksel ve radyolojik muayenelerde radius kemiğinde kırık olduğunu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğunu tespit ettik" dedi.

Yaklaşık iki haftadan uzun süredir tedavi altında bulunan kartala antibiyotik ve ağrı kesici uygulamalarının yanı sıra kırığına yönelik tedavilerin de yapıldığını belirten Nacar, "Şu anda çok daha iyi bir kondisyona sahip. Kırığın iyileşme süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş uçuş egzersizlerine geçmiş durumdayız" diye konuştu.

"Öğrenciler de rehabilitasyon sürecine destek veriyor"

OMÜ Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Metin Arda Gümüş ise Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sunduklarını ifade ederek, "Biz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki etkinliklerin yanı sıra hocalarımızın gözetiminde hastanemize gelen yaban ve egzotik hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde aktif rol oynuyoruz" şeklinde konuştu.