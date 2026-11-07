Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor
Haber Videosu

Samsun’da ateşli silahla vurularak ön kol kemiği kırılan yılan kartalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Samsun'da ateşli silahla vurularak ön kol kemiği kırılan yılan kartalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda saçma taneleri de bulunan kartal, yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından yeniden uçuş egzersizlerine başladı.

20 Ekim tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yılan kartalının ilk muayenesinde ateşli silah yaralanmasına maruz kaldığı belirlendi. Yapılan fiziksel ve radyolojik incelemelerde, ön kol kemiği olarak bilinen radius kemiğinde kırık olduğu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğu tespit edildi.

Uçuş egzersizlerine başladı

OMÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, kartalın tedavi süreci hakkında bilgi vererek, "Yılan kartalımız 20 Ekim tarihinde hastanemize getirildi. Kırsal bir bölgede yaralı ve uçamaz halde vatandaşlar tarafından bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmiş. Ekipler tarafından hastanemize getirildi. İlk kontrollerimizde ateşli silahla yaralandığını belirledik. Fiziksel ve radyolojik muayenelerde radius kemiğinde kırık olduğunu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğunu tespit ettik" dedi.

Yaklaşık iki haftadan uzun süredir tedavi altında bulunan kartala antibiyotik ve ağrı kesici uygulamalarının yanı sıra kırığına yönelik tedavilerin de yapıldığını belirten Nacar, "Şu anda çok daha iyi bir kondisyona sahip. Kırığın iyileşme süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş uçuş egzersizlerine geçmiş durumdayız" diye konuştu.

"Öğrenciler de rehabilitasyon sürecine destek veriyor"

OMÜ Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Metin Arda Gümüş ise Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sunduklarını ifade ederek, "Biz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki etkinliklerin yanı sıra hocalarımızın gözetiminde hastanemize gelen yaban ve egzotik hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde aktif rol oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsunÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
10:40
Archie Brown’dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
09:41
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:46:09. #7.12#
SON DAKİKA: Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android