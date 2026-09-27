Sağanak İstanbul\'da etkili oldu, Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da yollar göle döndü

Sağanak İstanbul'da etkili oldu, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yollar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yolları göle çevirdi. Terazidere Manastır Caddesi ile İslambey Caddesi'ni su basarken, sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.
İstanbul'da sağanak yağış sonrası yolların göle döndüğü Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.
Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: İHA
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