Giresun’da sel suları çekildi, geriye çamuru kaldı

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve bazı belde ile ilçe merkezlerinde su baskınlarına neden oldu.

Keşap ilçesinde bir ilkokulu su basarken, cadde ve sokaklarda taşkının ardından sel sularının sürüklediği moloz ve birikintiler kaldı. Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde ise bazı iş yerlerinin bodrum katları suyla dolarken, zemin katlarda da su baskınları yaşandı.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, yağış öncesinde alınan tedbirler ve yapılan uyarılar sayesinde büyük bir afet yaşanmasının önüne geçildiğini belirterek "Daha öncesinde ilçe merkezimizden geçen Keşap Deresi'nde yapılan menfez ve temizleme çalışmaları büyük bir sel afetini önledi. Buna rağmen sağanak yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarımızda moloz birikintileri oluştu. Belediye ekiplerimizin yoğun mesaisiyle temizlik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ise belde merkezinden geçen Değirmen Deresi'nin taşması sonucu bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığını ifade ederek, "Şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Beldemiz merkezinden Aksu Deresi'ne dökülen Değirmen Deresi taştı. Dere kenarında bulunan iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Selin getirdiği molozların temizlenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Mahalle yollarımızda yaşanan ulaşım sorunu da ekiplerimizin çalışmalarıyla gideriliyor" diye konuştu.