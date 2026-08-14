Giresun’da sel suları çekildi, geriye çamuru kaldı - Son Dakika
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Giresun’da sel suları çekildi, geriye çamuru kaldı

Giresun’da sel suları çekildi, geriye çamuru kaldı
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Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin taşmasına ve Keşap ile Duroğlu'nda su baskınlarına yol açtı. Keşap'ta bir ilkokul su altında kalırken, Duroğlu'nda bazı iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor; yetkililer, önceden alınan tedbirlerin büyük bir seli önlediğini belirtti.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve bazı belde ile ilçe merkezlerinde su baskınlarına neden oldu.

Keşap ilçesinde bir ilkokulu su basarken, cadde ve sokaklarda taşkının ardından sel sularının sürüklediği moloz ve birikintiler kaldı. Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde ise bazı iş yerlerinin bodrum katları suyla dolarken, zemin katlarda da su baskınları yaşandı.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, yağış öncesinde alınan tedbirler ve yapılan uyarılar sayesinde büyük bir afet yaşanmasının önüne geçildiğini belirterek "Daha öncesinde ilçe merkezimizden geçen Keşap Deresi'nde yapılan menfez ve temizleme çalışmaları büyük bir sel afetini önledi. Buna rağmen sağanak yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarımızda moloz birikintileri oluştu. Belediye ekiplerimizin yoğun mesaisiyle temizlik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ise belde merkezinden geçen Değirmen Deresi'nin taşması sonucu bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığını ifade ederek, "Şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Beldemiz merkezinden Aksu Deresi'ne dökülen Değirmen Deresi taştı. Dere kenarında bulunan iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Selin getirdiği molozların temizlenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Mahalle yollarımızda yaşanan ulaşım sorunu da ekiplerimizin çalışmalarıyla gideriliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Duroğlu, Giresun, Keşap, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun’da sel suları çekildi, geriye çamuru kaldı - Son Dakika

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