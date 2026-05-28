Sağanak Yağış Uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağanak Yağış Uyarısı!

28.05.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normali.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Akdeniz, Marmara, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sağanak Yağış Uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:27:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sağanak Yağış Uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.