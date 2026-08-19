Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika
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Sağanak Yağışlara Dikkat!

Sağanak Yağışlara Dikkat!
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Meteoroloji, bölgedeki parçalı bulutlu havada yerel sağanak yağış uyarısı yaptı. Tedbirli olun!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika

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