Sahara Geçidi'nde Yazda Kış Manzarası - Son Dakika
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Sahara Geçidi'nde Yazda Kış Manzarası

Sahara Geçidi\'nde Yazda Kış Manzarası
10.06.2026 09:13
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Ardahan-Artvin Sahara Geçidi'nde yazın ortasında kış koşulları devam ediyor, kar görüntüleri sürüyor.

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan ve yaklaşık 2.540 metre rakıma sahip olan Sahara Geçidi'nde bu yıl kış şartları uzun sürdü.

Haziran ayında yaz mevsimi yaşanırken, Sahara Geçidi'nin eteklerinde kıştan kalan kar manzaraları dikkat çekiyor. Yüksek rakımı ve sert iklimiyle bilinen geçitte, mayıs ayında etkili olan kar yağışlarının ardından kar örtüsü tamamen erimedi.

Necdet Bilgin, "Kentte havalar sıcak gitse de yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Havalar düzeldi ama gördüğünüz gibi yüksek kerimlerde kar manzarasını görmek mümkün" dedi.

Özellikle gölgede kalan yamaçlarda beyaz örtü varlığını sürdürürken, ortaya çıkan görüntüler bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sahara Geçidi'nde Yazda Kış Manzarası - Son Dakika

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