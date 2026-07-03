Sahipsiz Yavru Leylekler Koruma Altında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direğindeki yuvada sahipsiz kalan 4 yavru leylek koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaşıkçı köyünde bulunan elektrik direğindeki leylek yuvasını gözlemleyen vatandaşlar, uzun süredir yuvaya ebeveynlerin gelmediğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ebeveynlerinin yuvayı terk ettiği ya da öldüğü değerlendirilen 4 leylek yavrusunun yuvada yalnız kaldığı tespit edildi. Yavru leylekler, bulundukları yerden güvenli şekilde alınarak bakım ve kontrollerinin yapılması amacıyla merkeze götürüldü. - KOCAELİ