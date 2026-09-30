Sakarya Akyazı'da tavuk kümesi sular altında kalınca çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da tavuk kümesi sular altında kalınca çok sayıda tavuk telef oldu

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Sakarya Akyazı\'da tavuk kümesi sular altında kalınca çok sayıda tavuk telef oldu
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Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak, Akyazı Çıldırlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesini sular altında bıraktı. Kümes içindeki çok sayıda tavuk telef olurken mahallede su baskınlarına yönelik tahliye ve durum tespit çalışmaları sürüyor.

Sakarya genelinde iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Akyazı ilçesinde bir tavuk kümesini su bastı. Kümes içerisinde bulunan çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

Sakarya genelinde iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde de yağış günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen su birikintileri ve taşkınlar nedeniyle mahalledeki bir tavuk kümesi sular altında kaldı. Kümes içerisine dolan sular sebebiyle tesis içerisinde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Sağanak yağışın ardından mahalle genelinde farklı noktalarda da su baskınlarının yaşandığı öğrenilirken, bölgede tahliye ve durum tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da tavuk kümesi sular altında kalınca çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika
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