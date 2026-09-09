Sakarya\'da 9. Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı 150 firmayla kapılarını açtı

Uluslararası statü kazanan ve peyzaj ile süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9. kez kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sapanca Kırkpınar Sahili'ndeki 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 150 firma yer aldı. Süs bitkisi, peyzaj, bahçe sanatları ürünleri ve ekipmanlarının sergilendiği fuarın açılış törenine protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarının yapılmasıyla birlikte kurdele kesimiyle kapılarını açan fuar, bir çok katılımcı firmayı tek çatı altında topladı. Fuara yoğun katılım gösteren vatandaşlar stantları dolaşarak ürünler hakkında bilgi edindi.

"İlimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz"

Üretimin desteklenmesini hedeflediklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye ve millete adamış olması, bu milletin yarınlarına eser bırakmak üzere değişimin dönüşümün öncülüğünü yapan bir liderle çalışmış olmanın heyecanı ile bizde her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu çalışma içerisinde her geçen gün Allah'ın sunduğu bu nimetleri milletimize sunmaya, güzelleştirmeye gayret ediyoruz. 9 yıldır devam eden Anatolia Dış Mekan Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Fuarı'nın da bu maksatla kurulduğunu, bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde ve imkanlarda değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Türk imzasını dünya pazarlarına çok daha güçlü bir şekilde atacağız"

Sektörün ekonomik potansiyeline dikkat çeken Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ise, "60 bin metrekarelik bu devasa alanda gerçekleşen buluşma, bir ticaret fuarının ötesinde toprağın akıl ile doğanın tasarımla, genç enerjinin tecrübe ile buluştuğu ortak bir platformdur. Süs bitkileri sektörü bizler için toprağa dikilen bir çiçekten, bahçeleri süsleyen bir fidandan ibaret değildir. Bu sektör yüksek katma değerdir, alın teridir. Kırsal kalkınmanın dinamosudur. En önemlisi de 500 bin ailemizin aşıdır, işidir, geleceğidir. Bugün Türkiye'de 6 bin 500 hektarlık bir alanda yılda yaklaşık 2 milyar adetlik devasa bir üretim gücüne ulaştık. Üreticimizin gayreti ve sektörümüzün dinamizmi sayesinde 2025 yılında ihracatımızı 160 milyon dolar seviyesine çıkararak net ihracat konumumuzu güçlendirdik. Ancak bu rakamlar bizim için yeterli değildir. Dünyada 30 milyar doları bulan dev bir süs bitkileri pazarı var. Bu pazardan aldığımız binde 5'lik pay, taşıdığımız muazzam potansiyelin henüz başlangıcında olduğumuzu gösteriyor. Amerika'dan Avrupa'nın ortasına kadar lojistik gücümüzü, soğuk zincir altyapımızı ve ürün kalitemizi arttırarak Türk imzasını dünya pazarlarına çok daha güçlü bir şekilde atacağız" diye konuştu.

"Yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesine sahibiz"

Sözlerine gerçekleşen fuarın ihracat konusunda sinerji oluşturacağından bahsederek devam eden Bakan Yardımcısı Polat, "Nitekim bugün fuarımız vesilesi ile çok sayıda ülkeden gelen alım heyetlerinin ve 30 bini aşkın ziyaretçinin oluşturacağı sinerji, bu hedefimize giden yolda çok kritik bir eşiktir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler, toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği tek bir ekosistemin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 136 fidanlıkta yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesine sahibiz. Bu türlerin bir kısmı süs ve peyzaj bitkilerinden oluşmaktadır. Bin 100'den fazla türde yetiştirdiğimiz her bir fidan daha dirençli ormanlar, daha yaşanabilir şehirler, güçlenen ekosistemler ve gelecek nesillere bırakılacak daha yeşil bir Türkiye demektir" şeklinde konuştu.