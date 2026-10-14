Sakarya'da metrekareye 200 kilograma ulaşabilecek yağışa karşı SASKİ teyakkuza geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da metrekareye 200 kilograma ulaşabilecek yağışa karşı SASKİ teyakkuza geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya\'da metrekareye 200 kilograma ulaşabilecek yağışa karşı SASKİ teyakkuza geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SASKİ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14-15 Ekim'de metrekareye 100 ila 200 kilograma ulaşabilecek yağış tahmini sonrası teyakkuza geçti. Riskli bölgelere sevk edilecek ekipler, DSİ ve Sakarya Valiliği koordinasyonunda olumsuzluklara anında müdahale edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14-15 Ekim tarihlerinde metrekareye 100 ila 200 kilograma ulaşabilecek yağış tahmininin ardından teyakkuza geçti. Yağış öncesinde riskli bölgelere sevk edilecek ekiplerle olumsuzluklara anlık müdahale edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), MGM'nin şehir genelinde etkili olması beklenen olağanüstü yağış uyarısı üzerine hazırlıklarını hızlandırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sakarya Valiliği ile koordinasyon halinde yürütülen planlama kapsamında SASKİ ekipleri, tüm araç ve personeliyle sahada görev yapacak.

Riskli noktalar önceden kontrol altına alınacak

Ekipler, yağış başlamadan önce dere yataklarına yakın yerleşim alanları ile risk taşıdığı değerlendirilen kritik noktalar sevk edilecek. Yapılan planlamayla yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ihtiyaç duyulan bölgelerde teyakkuz halinde bulunulacak. SASKİ'den yapılan açıklamada; muhtemel risklere karşı tüm tedbirlerin alındığı, yağış başlamadan önce ekiplerin görev yerlerinde hazır bulunacağı ve vatandaşların güvenliği ile altyapı hizmetlerinin aksamaması için tüm imkanların sahaya yansıtılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMeteoroloji Genel MüdürlüğüSakarya ValiliğiHava DurumuAcil DurumSakaryaGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:37:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da metrekareye 200 kilograma ulaşabilecek yağışa karşı SASKİ teyakkuza geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei