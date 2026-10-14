Sakarya\'da metrekareye 200 kilograma ulaşabilecek yağışa karşı SASKİ teyakkuza geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14-15 Ekim tarihlerinde metrekareye 100 ila 200 kilograma ulaşabilecek yağış tahmininin ardından teyakkuza geçti. Yağış öncesinde riskli bölgelere sevk edilecek ekiplerle olumsuzluklara anlık müdahale edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), MGM'nin şehir genelinde etkili olması beklenen olağanüstü yağış uyarısı üzerine hazırlıklarını hızlandırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sakarya Valiliği ile koordinasyon halinde yürütülen planlama kapsamında SASKİ ekipleri, tüm araç ve personeliyle sahada görev yapacak.

Riskli noktalar önceden kontrol altına alınacak

Ekipler, yağış başlamadan önce dere yataklarına yakın yerleşim alanları ile risk taşıdığı değerlendirilen kritik noktalar sevk edilecek. Yapılan planlamayla yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ihtiyaç duyulan bölgelerde teyakkuz halinde bulunulacak. SASKİ'den yapılan açıklamada; muhtemel risklere karşı tüm tedbirlerin alındığı, yağış başlamadan önce ekiplerin görev yerlerinde hazır bulunacağı ve vatandaşların güvenliği ile altyapı hizmetlerinin aksamaması için tüm imkanların sahaya yansıtılacağı bildirildi.