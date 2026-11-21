Sakarya'da etkili olan yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında kent genelinde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışının oluştuğu noktalarda yollar ve araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.