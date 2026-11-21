Sakarya'da sağanak ve dolu, yollar ile araçların üzerini beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya genelinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde kısa sürede yollar ile araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Sakarya'da etkili olan yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında kent genelinde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışının oluştuğu noktalarda yollar ve araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?