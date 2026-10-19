Sakarya Kaynarca\'da su baskınında mahsur kalan aile ile bir kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen su baskınları, yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde hasara yol açtı. Yağışın etkisi dronla havadan görüntülendi.

İlçede Cumartesi gecesi saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ekili tarım arazileri, tavuk çiftlikleri ve bakıcı evlerini su bastı. İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi. Su seviyesinin yükselmesi üzerine Kayacık Mahallesi'nde evinde mahsur kalan bir aile ile Karaçalı Mahallesi'nde hayvanlarıyla tarlada mahsur kalan bir kişi belediye ekiplerince kurtarıldı. Yağış sonrası Sarıköy, Kulaklı-Hayaller, İmamlar, Büyükyanık ve Gölce mahallelerindeki köprüler geçici olarak ulaşıma kapandı.

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede iş makineleriyle su tahliyesi ve yol açma çalışması yürütüyor.