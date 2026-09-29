Sakarya Kaynarca'da sulukları sele kapılan çiftçi, mahsur kalan iki salyangozu kurtardı - Son Dakika
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Sakarya Kaynarca'da sulukları sele kapılan çiftçi, mahsur kalan iki salyangozu kurtardı

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Sakarya Kaynarca\'da sulukları sele kapılan çiftçi, mahsur kalan iki salyangozu kurtardı
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Kaynarca'da sağanak sonrası su baskınında çiftçinin eski buzdolabından yaptığı suluklar sele kapıldı. Boruda mahsur kalan iki salyangozu fark eden çiftçi, onları güvenli noktaya taşıdı; suluklarını kaptırmasına rağmen bu kurtarma taşkının ilginç görüntülerinden biri oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınında, büyükbaş hayvanları için eski buzdolabından yaptığı sulukları sele kapılan çiftçi, borunun üzerinde mahsur kalan iki salyangozu kurtardı.

Kaynarca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına sebep oldu. Yağışın ardından oluşan taşkında çiftçinin büyükbaş hayvanları için eski bir buzdolabından yaptığı suluklar sel sularına kapıldı. Suyun yükselmesiyle birlikte bölgede bulunan bir borunun üzerinde iki salyangozun mahsur kaldığını fark eden çiftçi, salyangozları bulundukları yerden alarak güvenli bir noktaya taşıdı. Çiftçinin kendi imkanlarıyla yaptığı sulukları sel sularına kaptırmasına rağmen iki salyangozun hayatını kurtarması, yaşanan taşkının ilginç görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Kaynarca'da sulukları sele kapılan çiftçi, mahsur kalan iki salyangozu kurtardı - Son Dakika
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