Samsun Çarşamba\'da kahverengi kokarca için yeni tedbirler masaya yatırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ve alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilgili birim amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız tarafından kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sunumda alınan tedbirler ve zararlının tarımsal üretime etkileri ele alındı.

Toplantıda kahverengi kokarcayla mücadelede etkinliğin artırılması ve mevcut çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi değerlendirildi. Zararlının yayılımının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.