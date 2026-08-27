Samsun’da çevre için 15 proje masada: Yeni adımlar değerlendirildi

Samsun'da çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakılması amacıyla hayata geçirilen 15 çevre projesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesini ziyaret ederek yürütülen projeler ve yeni dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Orhan Tavlı'ya ziyarette Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen ve Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu eşlik etti. Ziyarette, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük Göksu, Şube Saymanı Sükut Anıl ile yönetim kurulu üyeleri Kerem Topaloğlu, Serdar Seven ve Emre Uğraş ile bir araya gelindi.

Görüşmede, 2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan çevre temalı kararlar doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların ana yürütücülüğünde hayata geçirilen 15 çevre projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca yeni kurulacak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde çevre mühendislerinin istihdam edilmesi konusunda OKA ve OSB'ler arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da Vali Tavlı'ya bilgi verildi.