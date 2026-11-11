Samsun'da 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi, Vali Tavlı da törene katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi, Vali Tavlı da törene katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi, Vali Tavlı da törene katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi, Vali Tavlı da törene katıldı
Haber Videosu

Samsun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 20 bölgede 45 bin 500 fidan toprakla buluştu. İlkadım'daki Avdan Mahallesi'nde 25 dönümlük alanda 5 bin fidan dikilirken programa Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri de katıldı.

Samsun'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 20 bölgede 45 bin 500 fidan toprakla buluştu.

İlkadım ilçesinde Avdan Mahallesi'nde bulunan ağaçlandırma alanında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin katıldığı programda binlerce fidan toprakla buluştu. Birçok kurum da programda fidan dikerek çevreye katkı sağladı.

Programda konuşan Vali Orhan Tavlı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için, vatanımıza hep birlikte can katmak için ve Samsun'umuzda doğayı, canlıları bir kez daha yeşille, fidanla buluşturmak için bir aradayız. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, çevremize hep birlikte sahip çıkmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz; 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diyen medeniyet birikimine sahip bir milletin evlatlarıyız. Bizler ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, bir nefes ve yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden aldığımız toprak, ağaç ve orman sevgisini bugün de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılmış olan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla 81 ilde milyonlarca fidanın dikileceği bir Ağaçlandırma Günü'nü kıymetli evlatlarımızla, yavrularımızla, Samsunlularla birlikte hep beraber taçlandırmanın şerefini yaşıyoruz. Tabii, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızla birlikte olmanın da güzel heyecanını yaşıyoruz. İyi ki var çocuklarımız. Onlar bizim yarınımız, onlar bizim geleceğimiz. Tekrar sizi alkışlıyorum ben. Bu duygu ve düşüncelerle; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müzün ülkemiz için, aziz Türk milleti için, Samsun'umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, hep birlikte her karış vatan toprağını yeşille, hayatla ve umutla buluşturmak; 'Geleceğe Nefes' olmak için bir kez daha fidan dikmenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını söylediler.

Program da konuşan Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da gelecek nesillere temiz bir emanet bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Program fidan dikimi ile sona erdi. "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Samsun il genelinde 20 bölgede toplam 45 bin 500 fidan dikildi. Programın yapıldığı Avdan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük ağaçlandırma sahasında ise karbon tutma kapasitesi yüksek türlerden sedir, mavi servi, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur ve akçaağaç olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerOrhan TavlıEtkinliklerİlkadımSamsunGüncelAvdanYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:49:12. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi, Vali Tavlı da törene katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android