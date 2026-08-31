Samsun'da Drenaj Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Samsun'da Drenaj Projesi İlerliyor

Samsun\'da Drenaj Projesi İlerliyor
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Çarşamba Ovası Drenaj Projesi'nin %51'i tamamlandı, 99 mahalleye fayda sağlanacak.

Samsun'da DSİ tarafından yapımına devam edilen ve 99 mahalleye fayda sağlayacak Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi'nin yüzde 51'i tamamlandı.

Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 1 milyar 506 milyon TL. Şu ana kadar yüzde 51'i tamamlanan, 53 bin 507 hektar toplam drenaj alanı bulunan projenin 32 bin 407 hektarı rehabilitasyon alanı, 21 bin 100 hektarı ise yeni çalışma alanı olarak dikkat çekiyor. 4 Mayıs 2023'te başlanan proje kapsamında 2025 yılı ve öncesinde 18 bin hektar alan tamamlandı. Bu yıl 5 bin hektar alanda çalışma yürütülürken, 2027 yılı ve sonrası için ise 30 bin 507 hektar alanın yapılması bekleniyor.

Proje kapsamında Çarşamba ve Terme ovalarında 53 bin 507 hektar tarım arazisinin drenajının sağlanması amaçlanıyor. 32 bin 407 hektar tarım alanının rehabilitasyonu ve 21 bin 100 hektar tarım alanında ise drenaj çalışmalarını kapsıyor. Halihazırda, Acıklı Kanalı'nda 20 km kanal temizliği, 20 adet yol geçiş yapısı, Karaboğaz Ana Drenaj Kanalı'nda sol sahilde 588 metre, sağ sahilde 431 metre, toplam bin 19 metre perde duvarı ve 404 metre taban beton kaplama imalatları ve bir adet köprü (Şuayip Köprüsü) tamamlandı. Taflı Kanalı'nda 20 bin 660 metrede 15 bin 500 metre kanal açıldı ve 24 adet menfez tamamlandı. Proje kapsamında ise çalışmalar devam ediyor.

İş çerçevesinde Acıklı, Akçaltı, Akçatarla, Akkuzulu, Allı, Arımköseli, Aşağı Donurlu, Aşağı Esenli, Aşağı Kavacık, Canlı, Çerçiler, Dalbahçe, Demirli, Denizler, Durusu, Güneşli, Gülyazı, Helvacılı, Karaağaç, Karacalı, Kaydan, Kızılot, Kocakavak, Köklük, Kumarlı, Kumtepe, Mahmutlu, Merkez, Muşçalı, Namazlı, Ordu, Oymalı, Ömerli, Paşayazı, Sahilköy, Soğluca, Şeyhhabil, Tatarlı, Uluköy, Ustacalı, Uzunlu, Üçköprü, Vakıfköprü, Yağcılar, Yamanlı, Yukarı Donurlu, Yukarıbahçe, Yukarıkavacık, Zümrüt, Elmalık, Merkez, Çay, Yalı, Ahmetbey, Akbucak, Akçagün, Altunlu, Bafracalı, Bağsaray, Bazlamaç Aşağı, Beşikli, Çanaklı, Çangallar, Çardak, Dağdıralı, Dereyol, Dibekli, Eğercili, Elmaköy, Emiryusuf, Etyemezli, Geçmiş, Gölyazı, Gündoğdu, Hüseyinmescit, İmanalisi, Karacaköy, Karacalı, Karamahmut, Kargucak, Kocaman, Köybucağı, Kumcağız, Kuşcılu, Mescitli, Muratlı, Ortasöğütlü, Özyurt, Sancaklı, Sarayköy, Sivaslılar, Söğütlü, Sütözü, Şeyhli, Şuayip, Taşlık, Taşpınar, Uzungazi ve Yenicami Mahallelerinden oluşan toplam 99 mahalle fayda sağlayacak.

Kaynak: İHA

Çarşamba Ovası, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Drenaj Projesi İlerliyor - Son Dakika

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