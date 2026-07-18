Samsun'da Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı - Son Dakika
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Samsun'da Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı

Samsun\'da Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı
18.07.2026 10:14
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Samsun Valiliği, orman yangınları riski nedeniyle vatandaşları ateş kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.

Samsun Valiliği, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranlarının düşmesiyle birlikte yükselen orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, ormanlık alanların yakınında daha hassas davranılması gerektiği belirtilerek, yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Açıklamada, ormanlık alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması, ateşli piknik yapılmaması, ormanlara çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları bırakılmaması istendi. Sigara izmaritlerinin doğaya ve karayollarına atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli" uyarısında bulunuldu.

Anız yakılmaması, bahçe ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan budama ve biçim artıklarının ateşe verilmemesi gerektiği ifade edilirken, anız yakan veya yakmaya teşebbüs eden kişilerin yetkili mercilere bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Valilik ayrıca, ormanlık alanlara yakın bölgelerde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması, kuru otların bulunduğu alanlara araç park edilmemesi ve enerji nakil hatlarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Samsun Valiliği, "Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" mesajıyla vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun'da Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı - Son Dakika

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