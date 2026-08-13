Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik ilçesinde yollar göle döndü, vatandaşlar su baskınlarıyla zor anlar yaşadı.

Samsun'da sağanak yağış etkili olurken, Canik ilçesinde bazı cadde ve yollar göle döndü. İş yerleri ve zemin katları su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkili oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, kentin doğu ve merkez ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Canik ilçesinde bazı yollar suyla kaplandı. Araç ve yayalar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yağışın özellikle Canik ve Tekkeköy ilçelerinde etkili olduğu görüldü. Yağış nedeniyle akarsulardaki su seviyesi yükselirken, yüksek kesimlerden gelen sular da kent merkezinde su birikintilerine neden oldu. Özellikle Anadolu Bulvarı'nın bazı bölümleri sular altında kaldı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sağanak ve biriken sularla mücadele etmeye başlayan vatandaşlar, yetkililere haber verdiklerini ve ekipler gelene kadar suyun tahliye edilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu yağış uyarısı yaptığı Samsun'da yerel kuvvetli yağışların akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Samsun, Canik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:45:59. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.