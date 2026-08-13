Samsun'da Şiddetli Yağış Tarımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Şiddetli Yağış Tarımı Vurdu

Samsun\'da Şiddetli Yağış Tarımı Vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da metrekareye 127,2 kg yağış düştü, tarım alanları ve evler su altında kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar sular altında kaldı. Metrekareye 127,2 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hayat felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkisini gösterdi. Günün ilk saatlerinde şiddetini artıran yağış, Samsun'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Çarşamba'da tarım arazileri ve evler su altında kaldı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çarşamba ilçesinde özellikle tarım arazileri sular altında kaldı. Ovada bulunan yüzlerce dönüm tarım arazisi göle dönerken, bazı ev ve müştemilatlarını da su bastı. Bölgede yağış nedeniyle tarımsal alanlarına zarar meydana geldi. Ekili alanlar ve fındık bahçeleri göle döndü.

"Evimiz su altında kaldı, önceliğimiz suları tahliye etmek"

Yağışlar sonrası evini su basan Hülya Yılmazer, "Yağmur sabah 05.00 gibi başladı. Yağış sonrası evimizi su bastı. Beyaz eşyalar su içinde kaldı. Parkeler komple gitti. Elektriği de kestik. Mağdur durumdayız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İlk önceliğimiz evi basan suyu dışarı tahliye etmek. Gider yok, gelen sular direkt evin içine giriyor. Evin içindeki suyu tahliye ettikten sonra eşyaların durumuna bakacağız" dedi.

"Daha önce böyle bir su görmedim"

Tarlası ve hayvanları su içinde kalan Muhammet Öksüz, "50 yaşındayım. Daha önce böyle bir su görmedik. Tarla ve evler su içinde kaldı. Dalgakıran bizim suyumuzu çekiyordu. Sonradan yapılan köprüler alçak olduğundan suları yanlara yaydı ve bu su baskınları meydana geldi" diye konuştu.

En fazla yağış Çarşamba Havalimanı'nda ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-13 Ağustos tarihleri arasındaki 24 saatlik yağış verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaydedildi. Samsun Çarşamba Havalimanı istasyonunda metrekareye 127,2 kilogram yağış düşerken, aynı ilçedeki Eğridere Mahallesi'nde 35,2 kilogram yağış ölçüldü. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Karadeniz Araştırma (TAGEM) istasyonunda 95 kilogram yağış kaydedildi. Canik ilçesinde ise metrekareye 21,5 kilogram yağış düştü.

Ordu'da da kuvvetli yağış etkili oldu

Şiddetli yağış Ordu'da da etkisini gösterdi. Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler'de metrekareye 77,6 kilogram, Kırlı'da ise 62,3 kilogram yağış ölçüldü. Altınordu ilçesindeki Üniversite Kampüsü'nde 37,2 kilogram, il merkezinde ise 27,8 kilogram yağış kaydedildi.

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken, ilgili ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çarşamba, Samsun, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Şiddetli Yağış Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:15:08. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Şiddetli Yağış Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.