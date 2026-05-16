Havza\'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı

Samsun Valiliği, Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınının ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu bildirerek, 2 bin 624 personelin ve bin 200 gönüllünün görev yaptığını açıkladı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 23 afet grubu Valilik koordinasyonunda toplandı ve 17 ilçe AFAD merkezi aktif hale getirildi.

İl genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su taşkını meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 137 ihbar ulaştı.

Selin ardından AFAD, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, YEDAŞ ve Türk Kızılay ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar ile kamu kurumlarının tespitleri doğrultusunda müdahale, hasar ve zarar tespit, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmaları aralıksız sürdürüldü. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Valilik tarafından afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acil yardım ödeneği gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk kaynak aktarımı yapıldı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 624 personel, bin 200 AFAD gönüllüsü ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsü görev aldı. Çalışmalarda 362 kara aracı ile 132 iş makinesi kullanıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri 235 personel, 67 araç ve çok sayıda iş makinesiyle arama-kurtarma, temizlik, su tahliyesi, yol açma ve yardım faaliyetlerini sürdürürken, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahadaki çalışmalarına devam etti.

YEDAŞ ekipleri enerji altyapısına yönelik gerekli müdahaleleri gerçekleştirirken, İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda ilçede içme suyu ve kanalizasyon hattında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, sel ve su taşkınının yaralarının büyük bir koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığı belirtilerek, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - SAMSUN