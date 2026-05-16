Havza'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı

Havza\'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı
16.05.2026 17:50  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınının ardından 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllünün görev yaptığını, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu açıkladı.

Samsun Valiliği, Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınının ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu bildirerek, 2 bin 624 personelin ve bin 200 gönüllünün görev yaptığını açıkladı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 23 afet grubu Valilik koordinasyonunda toplandı ve 17 ilçe AFAD merkezi aktif hale getirildi.

İl genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su taşkını meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 137 ihbar ulaştı.

Selin ardından AFAD, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, YEDAŞ ve Türk Kızılay ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar ile kamu kurumlarının tespitleri doğrultusunda müdahale, hasar ve zarar tespit, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmaları aralıksız sürdürüldü. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Valilik tarafından afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acil yardım ödeneği gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk kaynak aktarımı yapıldı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 624 personel, bin 200 AFAD gönüllüsü ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsü görev aldı. Çalışmalarda 362 kara aracı ile 132 iş makinesi kullanıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri 235 personel, 67 araç ve çok sayıda iş makinesiyle arama-kurtarma, temizlik, su tahliyesi, yol açma ve yardım faaliyetlerini sürdürürken, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahadaki çalışmalarına devam etti.

YEDAŞ ekipleri enerji altyapısına yönelik gerekli müdahaleleri gerçekleştirirken, İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda ilçede içme suyu ve kanalizasyon hattında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, sel ve su taşkınının yaralarının büyük bir koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığı belirtilerek, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havza'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı

17:58
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro’ya bile satmam
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam
17:34
Bilal Erdoğan’dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım
16:47
Görüntü Türkiye’den Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
16:30
Yok böyle bir son 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı
Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı
15:38
İstanbul Emniyeti’nde yeni atamalar Müge Anlı’nın eşinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:09:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Havza'daki selin yaraları sarılıyor: 2 bin 624 personel ve bin 200 gönüllü görev yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.