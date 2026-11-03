Samsun Ladik\'te belediye Gürcü Yaylası yolunda heyelan riskine karşı çalışma başlattı

Samsun'un Ladik ilçesinde, özellikle turizm açısından önemli noktalardan biri olan Gürcü Yaylası yolunda heyelan riskine karşı önlem alınıyor. Muhtemel toprak kaymalarının önüne geçmek ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Son olarak nisan ayında Hacıalipınar Mahallesi'ne bağlı Gürcü Yaylası yolunda ve Tüfekçidere Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymaları endişeye neden oldu. Yaşanan olayların ardından harekete geçen belediye ekipleri, yeni heyelanların önlenmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Bölgede sürdürülen çalışmalarla hem mevcut risklerin azaltılması hem de ulaşımın güvenli şekilde sağlanması hedefleniyor.

Gürcü Yaylası yolunda yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker ile Tüfekçidere Mahallesi Muhtarı Cengiz Çobanbaşı, bölgedeki ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem mahalle sakinlerinin hem de Gürcü Yaylası ve kayak merkezini ziyaret eden vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşacağını belirtti.