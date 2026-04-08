Şanlıurfa'da 25 metrelik yol projesinde asfalt çalışmaları başladı
Şanlıurfa'da 25 metrelik yol projesinde asfalt çalışmaları başladı

08.04.2026 18:49  Güncelleme: 18:51
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde başlatılan ve Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi ile Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesinde asfalt serim çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Proje kapsamında kamulaştırılan 59 bağımsız yapının yıkım işlemlerinin ardından fen işleri daire başkanlığı ekipleri tarafından terasman çalışmaları tamamlandı. Ekipler, hazırlık sürecinin ardından sıcak asfalt serimine geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen yol, Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlantı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

Mahalle muhtarından teşekkür

Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllardır çözülemeyen bir sorunun Belediye Başkanı Gülpınar'ın girişimleriyle çözüme kavuştuğunu ifade etti. Mahalle sakinleri ve bölge esnafı ise yaklaşık 40 yıldır beklenen yol genişletme ve kamulaştırma çalışmalarının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, projeyle birlikte mahallelerin daha yaşanılabilir hale geldiğini belirterek yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, aynı bölgede daha önce metruk halde bulunan 11 Nisan Manavlar Dünyası da yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu. Esnafın yeni iş yerlerine taşındığı projeyle birlikte bölge ticaretine de canlılık kazandırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kasım Gülpınar, Şanlıurfa, Haliliye, Ekonomi, Emlak, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
