Şanlıurfa\'da hafif yağışın ardından gökyüzünde çifte gökkuşağı belirdi

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan şehri Şanlıurfa, güne güzel bir manzara ile başladı. Sabah saatlerinde etkili olan hafif yağış geçişlerinin ardından aniden yüzünü gösteren güneş, gökyüzünde biri tam belirgin olmak üzere çifte gökkuşağı oluşmasına neden oldu.

Kent semalarında renk cümbüşü

Şehrin simge noktalarından yükselen ve gökyüzünü bir kuşak gibi saran rengarenk manzara, güne erken başlayan Şanlıurfalılara büyük bir sürpriz yaşattı. Gökkuşağının tarihi siluetle birleşmesi kente ayrı bir estetik kattı. Gökkuşağı, yağışın yeniden başlamasıyla birlikte gözden kaybolurken, geriye vatandaşların cep telefonuyla çektiği rengarenk kareler kaldı.