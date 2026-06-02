Mobilyacılar sitesinde asfaltlama çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu yılın planlaması kapsamında kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri bu kez mobilyacılar sitesinde yer alan güzergahlarda asfaltlama uygulaması gerçekleştirdi.

Mevsim şartlarını en verimli şekilde değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde bulunan mobilyacılar sitesi çevresinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla bazı sokaklarda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak güzergahlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa'nın ekonomik ve ticari hayatında önemli bir yere sahip olan mobilyacılar sitesine ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan çalışma, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı yatırım programı kapsamında kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını planlanan program doğrultusunda devam edecekken, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar da artarak sürdürülecek. - ŞANLIURFA